El Capitán América vuelve: Marvel lanza primer vistazo de Avengers: Doomsday

Marvel Studios dio a conocer el adelanto oficial de Avengers: Doomsday, el más reciente largometraje de su Universo Cinematográfico (MCU), que incluirá el regreso del personaje Steve Rogers (Capitán América), interpretado por Chris Evans, y está programado para estrenarse el 18 de diciembre de 2026.

Avengers Doomsday. Marvel anuncia el regreso del Capitán América. Marvel

Tráiler oficial y regreso de un personaje clave

El primer avance publicado muestra a Steve Rogers en una escena introspectiva, ambientada en un entorno rural, donde se le ve montando una motocicleta, observando su antiguo traje y luego cargando a un bebé en brazos. La secuencia concluye con la frase: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”, confirmando oficialmente su participación en la próxima entrega.

La aparición del personaje marca un momento significativo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), ya que Rogers había dejado el manto del Capitán América tras los eventos de Avengers: Endgame, cuando entregó su escudo a Sam Wilson. Este nuevo avance sugiere no solo su regreso, sino también el inicio de una nueva etapa personal y narrativa para el icónico héroe.

Estreno y expectativas de los fans de Marvel

Avengers: Doomsday forma parte de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y se espera que reúna a múltiples personajes emblemáticos de la saga, tanto de los Avengers como de otras franquicias integradas al universo. El tráiler ha generado una gran expectativa entre los seguidores, quienes analizan cada imagen y contexto revelado en el avance.

La fecha de estreno confirmada en Estados Unidos y otros mercados es el 18 de diciembre de 2026, en plena temporada de estrenos navideños, lo que posiciona a la película como uno de los títulos más esperados del calendario cinematográfico de ese año.