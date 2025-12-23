Pirámide de Chakatín Entretenimiento -  23 de diciembre de 2025 - 10:30

Esta es la Pirámide de Chakatín del sorteo miercolito del 24 de diciembre de 2025

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo miercolito del 24 de diciembre de 2025, para que empieces a ganar mucho chen chen.

La espera ha terminado. Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo miercolito del 24 diciembre de 2025.

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 1, 5, 7 y 2

A Chakatín le gustan los números: 01 - 25 - 21 - 77 - 52

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 24 de diciembre 2025?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al 24 de diciembre se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 24 de diciembre 2025?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

