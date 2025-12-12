Panamá Entretenimiento -  12 de diciembre de 2025 - 11:27

Mira la pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 14 de diciembre de 2025

Se han revelado los números de la Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 14 de diciembre de 2025, para que empieces a ganar mucho chen chen.

Aquí está la pirámide de Chakatín.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

¡La espera ha terminado! Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 14 de diciembre de 2025, ofreciendo a los participantes la oportunidad de acceder a los premio de la Lotería Nacional de Panamá.

Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 14 de diciembre

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 6,4,7 y 3.

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 14 de diciembre 2025?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al sorteo del 14 de diciembre se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 14 de diciembre 2025?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

