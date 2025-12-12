Coclé Nacionales -  12 de diciembre de 2025 - 14:09

Migración anuncia cierre de su oficina en Penonomé este 15 de diciembre

El Migración informó que su Regional de Penonomé cerrará el 15 de diciembre de 2025 por disposición del Municipio. La atención al público se retomará.

Migración
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó a la ciudadanía que, de acuerdo con el Decreto No. 20-2025 emitido por el Municipio de Penonomé, las oficinas de su Regional de Penonomé permanecerán cerradas el lunes 15 de diciembre de 2025.

Regional de Migración estará cerrada el lunes 15 de diciembre

La entidad detalló que las labores se reanudarán el martes 16 de diciembre, retomando la atención regular al público. El SNM recomendó a los usuarios planificar sus trámites con anticipación para evitar inconvenientes.

