Migración anuncia cierre de su oficina en Penonomé este 15 de diciembre

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó a la ciudadanía que, de acuerdo con el Decreto No. 20-2025 emitido por el Municipio de Penonomé, las oficinas de su Regional de Penonomé permanecerán cerradas el lunes 15 de diciembre de 2025.
Regional de Migración estará cerrada el lunes 15 de diciembre
La entidad detalló que las labores se reanudarán el martes 16 de diciembre, retomando la atención regular al público. El SNM recomendó a los usuarios planificar sus trámites con anticipación para evitar inconvenientes.