Migración anuncia cierre de su oficina en Penonomé este 15 de diciembre

El SNM, informa a la ciudadanía que, de acuerdo con el Decreto No. 20-2025 emitido por el Municipio de Penonomé, las oficinas de nuestra Regional de Penonomé permanecerán cerradas el lunes 15 de diciembre de 2025.



Las labores se reanudarán el martes 16 de diciembre. pic.twitter.com/GnjEeJJnHe