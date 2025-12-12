Policía Nacional lamenta muerte del capitán José Izasa Melo tras ataque en Caimitillo

La Policía Nacional lamentó profundamente el fallecimiento del capitán Post Mortem José Izasa Melo, un oficial que perdió la vida en el cumplimiento de su deber tras un violento incidente registrado en el área de Caimitillo, en Panamá Norte.

Según el informe preliminar, las unidades policiales recibieron una alerta sobre dos sujetos en motocicleta que realizaban detonaciones en el sector de Calzada Larga. Al interceptarlos, los individuos ignoraron la voz de alto emitida por los agentes y embistieron al uniformado, provocándole lesiones mortales.

Policía Nacional lamenta muerte del capitán

La Policía Nacional confirmó el fallecimiento del capitán José Izasa Melo, quien perdió la vida en Caimitillo tras responder a una alerta por dos sujetos que efectuaban detonaciones en Calzada Larga.



La institución repudió enérgicamente este acto de violencia e irrespeto hacia los miembros de la fuerza pública, quienes arriesgan su vida diariamente para garantizar la seguridad ciudadana. Asimismo, reafirmó su compromiso de no descansar hasta ubicar y capturar a los responsables de este ataque catalogado como cobarde y criminal.

La Policía Nacional expresó sus condolencias a la familia del capitán Izasa Melo y destacó su trayectoria de servicio al país.