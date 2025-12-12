Días libres el 24 y 31 de diciembre: Órgano Judicial decreta suspensión de términos judiciales

El Órgano Judicial informó que, mediante el Acuerdo N.° 843 del 10 de diciembre de 2025, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia decretó el cierre de los Tribunales, Juzgados y demás dependencias judiciales en toda la República de Panamá durante los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre de 2025, con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Como parte de la medida, la institución detalló que los términos judiciales quedarán suspendidos en las fechas mencionadas, lo que significa que no correrán plazos procesales para las partes involucradas en trámites y procesos judiciales.

Órgano Judicial anuncia cierre de Tribunales

Las labores en los despachos judiciales se reanudarán el viernes 26 de diciembre y nuevamente el viernes 2 de enero de 2026, restableciéndose la atención regular al público y el cómputo de los términos.

El Órgano Judicial emite este aviso con anticipación a fin de que los usuarios del sistema de justicia, abogados y público en general puedan tomar las previsiones necesarias para realizar sus diligencias antes o después de las fechas de cierre.