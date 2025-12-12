Naviferias del IMA en Bocas del Toro: Consumidores denuncian desorden y "juega vivo"

Consumidores que desde la madrugada permanecen en las filas para la Naviferias en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, denunciaron desorden, falta de organización y actos de “juega vivo” entre algunos asistentes.
De acuerdo con los ciudadanos, muchos llegaron desde la tarde y noche del jueves para asegurar un lugar, sin embargo, reportan que personas que llegaron de último intentaron colarse y adelantarse en la fila, generando molestia y discusiones.
Consumidores madrugaron para la Naviferias en Changuinola
La situación obligó a la Policía Nacional a intervenir para intentar restablecer el orden y evitar mayores incidentes. Aun así, los consumidores señalan que la fila continúa avanzando lentamente y que el ambiente permanece tenso.
La Naviferia en Changuinola es una de las más concurridas de la región debido a la alta demanda para adquirir la bolsa navideña, lo que ha provocado que cientos de personas madruguen o incluso permanezcan toda la noche para poder comprar los productos.
Los asistentes piden mejor organización, un sistema claro de control y mayor presencia de las autoridades para evitar abusos y garantizar un proceso más ordenado para todos.