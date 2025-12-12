Naviferias del IMA en Bocas del Toro: Consumidores denuncian desorden y "juega vivo"

Consumidores que desde la madrugada permanecen en las filas para la Naviferias en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, denunciaron desorden, falta de organización y actos de “juega vivo” entre algunos asistentes.

De acuerdo con los ciudadanos, muchos llegaron desde la tarde y noche del jueves para asegurar un lugar, sin embargo, reportan que personas que llegaron de último intentaron colarse y adelantarse en la fila, generando molestia y discusiones.

Consumidores madrugaron para la Naviferias en Changuinola

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1999440252017225948?s=20&partner=&hide_thread=false En Changuinola los consumidores han amanecido realizando largas filas en la Naviferia para adquirir la bolsa navideña.



Algunos indican que llegaron desde la tarde del jueves y denuncian que hay mucho desorden y se están dando casos de “juega vivo”. pic.twitter.com/BvqzvlUIKR — Telemetro Reporta (@TReporta) December 12, 2025

La situación obligó a la Policía Nacional a intervenir para intentar restablecer el orden y evitar mayores incidentes. Aun así, los consumidores señalan que la fila continúa avanzando lentamente y que el ambiente permanece tenso.

La Naviferia en Changuinola es una de las más concurridas de la región debido a la alta demanda para adquirir la bolsa navideña, lo que ha provocado que cientos de personas madruguen o incluso permanezcan toda la noche para poder comprar los productos.

Los asistentes piden mejor organización, un sistema claro de control y mayor presencia de las autoridades para evitar abusos y garantizar un proceso más ordenado para todos.