Changuinola Nacionales -  12 de diciembre de 2025 - 08:01

Naviferias del IMA en Bocas del Toro: Consumidores denuncian desorden y "juega vivo"

Consumidores madrugaron para la Naviferias en Changuinola, pero denuncian desorden, colados y actos de “juega vivo”. La Policía Nacional tuvo que intervenir.

Naviferias del IMA en Bocas del Toro

Naviferias del IMA en Bocas del Toro

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Consumidores que desde la madrugada permanecen en las filas para la Naviferias en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, denunciaron desorden, falta de organización y actos de “juega vivo” entre algunos asistentes.

De acuerdo con los ciudadanos, muchos llegaron desde la tarde y noche del jueves para asegurar un lugar, sin embargo, reportan que personas que llegaron de último intentaron colarse y adelantarse en la fila, generando molestia y discusiones.

Consumidores madrugaron para la Naviferias en Changuinola

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1999440252017225948?s=20&partner=&hide_thread=false

La situación obligó a la Policía Nacional a intervenir para intentar restablecer el orden y evitar mayores incidentes. Aun así, los consumidores señalan que la fila continúa avanzando lentamente y que el ambiente permanece tenso.

La Naviferia en Changuinola es una de las más concurridas de la región debido a la alta demanda para adquirir la bolsa navideña, lo que ha provocado que cientos de personas madruguen o incluso permanezcan toda la noche para poder comprar los productos.

Los asistentes piden mejor organización, un sistema claro de control y mayor presencia de las autoridades para evitar abusos y garantizar un proceso más ordenado para todos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Naviferias 2025: provincias y comarcas donde se realizarán del 15 al 19 de diciembre

Naviferia ilegal: IMA investiga venta ilegal de jamones y arroz en Chepo

IMA publica el calendario de Naviferias del 15 al 19 de diciembre para Panamá y Panamá Oeste

Recomendadas

Más Noticias