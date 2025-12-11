Familiares de Naydeline, niña de 2 años presuntamente asesinada por su padrastro, exigen justicia

Los familiares de Naydeline, una niña de 2 años y 11 meses, exigen justicia y una investigación exhaustiva que determine con precisión quiénes podrían estar vinculados al crimen por el que su padrastro está detenido.

Noél Antonio Remi, abuelo de la menor, la recordó como una niña carismática, alegre y muy unida a sus tíos y abuelos, quienes siempre participaron en su cuidado.

Sobre el principal señalado, comentó que solo tenía unos dos meses de conocerlo y que, durante las visitas a la residencia familiar, nunca mostró comportamientos que levantaran alertas.

Al momento de reconocer el cuerpo de la niña, los su abuelo detectó indicios que, según ellos, apuntan a que pudo haber sufrido maltrato previo. Señalaron también que, de haberse producido una situación prolongada de angustia, es posible que alguien en los alrededores hubiera escuchado su llanto.

El hombre señalado como presunto responsable permanece bajo detención preventiva tras una audiencia ante las autoridades judiciales.