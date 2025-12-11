EE.UU. mete a Ramón Carretero Napolitano en la Lista Clinton por vínculos con Maduro

El gobierno de Estados Unidos incluyó al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), conocida como Lista Clinton , según una actualización difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Carretero, quien ha sido contratista y cercano al régimen de Nicolás Maduro, figura ahora entre las personas y empresas sancionadas por vínculos con actividades relacionadas con el gobierno venezolano.

EE.UU. mete a Ramón Carretero Napolitano en la Lista Clinton

En esta nueva ronda de sanciones también fueron incluidos Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos del presidente venezolano, así como Carlos Erik Malpica Flores, otro allegado al círculo de poder de Maduro.

La administración estadounidense anunció además medidas contra seis barcos señalados de transportar petróleo venezolano en presunta violación a las restricciones previamente impuestas.

Estas sanciones llegan pocos días después de que Estados Unidos incautara un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, un hecho que marca una nueva escalada en la tensión bilateral.

Con la inclusión en la Lista Clinton, Carretero y los demás señalados pierden acceso a cualquier propiedad, activos financieros o transacciones dentro de Estados Unidos. Además, se prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses realizar negocios o cualquier tipo de relación comercial con los sancionados.

La lista SDN es uno de los mecanismos más estrictos de Washington para aislar a individuos y compañías considerados como una amenaza o vinculados a actividades ilícitas internacionales.