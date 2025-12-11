Nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero entra en plena operación y ya registra más de 50 nacimientos

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, durante su recorrido en el Hospital Manuel Amador Guerrero.

El nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero , inaugurado este año por el presidente de la República, José Raúl Mulino, ya se encuentra en pleno funcionamiento al servicio de la provincia de Colón, tras recibir el pasado 5 de diciembre a la totalidad de los pacientes trasladados desde el antiguo hospital.

La calidad de los servicios que ofrece esta moderna instalación fue verificada este jueves por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, durante una visita a la ciudad de Colón. Orillac recorrió las distintas salas y pabellones, acompañado por el director médico, Dr. Sergio Carter, y el director institucional, Dr. Nicolás Hurtado.

En sus primeros cinco días de operación, el hospital ha registrado 51 nacimientos, 31 cirugías realizadas en sus 9 quirófanos, además de 2,500 pruebas de laboratorio y 920 estudios radiológicos. El ministro destacó que el Amador Guerrero ya aplica la estrategia de integración del sistema de salud, orientada a reducir la duplicidad de servicios entre la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa).

Durante el recorrido, el ministro visitó las áreas de hemodiálisis, imagenología, laboratorio, neonatología, hospitalización, medicina interna, pediatría, nefrología, ortopedia, banco de sangre, mamografía y otros servicios.

Actualmente, se encuentran en instalación 30 máquinas de hemodiálisis, lo que beneficiará a pacientes que antes debían trasladarse a la capital para recibir este tratamiento.

En el laboratorio del nuevo hospital, se realizan pruebas como tamizaje neonatal, inmunoserología, carga viral de VIH, hematología, urinálisis y bacteriología, entre otras.

La obra, construida con una inversión de B/. 414 millones, fue recuperada por la administración Mulino tras una década de retrasos. Su entrega y traspaso de la CSS al Minsa se efectuó el 25 de junio de este año.