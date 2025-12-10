CSS garantiza el acceso ordenado y seguro al complejo hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció ajustes en las rutas de ingreso hacia el nuevo Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero, en Colón, con el objetivo de optimizar la circulación de personas, vehículos y estamentos de seguridad que requieren acceder diariamente al centro médico.

Estas medidas buscan garantizar un flujo más seguro y ordenado mientras inicia la operación del moderno recinto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/1998831152925462594?s=20&partner=&hide_thread=false Para brindar una atención más ordenada y segura al nuevo y moderno Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero, de Colón, la Caja de Seguro Social (CSS) informa que se establecieron dos rutas de acceso para ambulancias, pacientes, familiares, funcionarios y estamentos de… pic.twitter.com/9AQx104ep7 — CSSPanama (@CSSPanama) December 10, 2025

CSS: estos son los accesos habilitados para vehículos oficiales

Según la entidad, se estableció un punto de acceso ubicado junto a la sede del Sistema Nacional de Protección Civil y la Policlínica Dr. Hugo Spadafora, sobre la vía Transístmica. Por esta entrada podrán ingresar ambulancias, pacientes trasladados en autos particulares o transporte selectivo y vehículos pertenecientes a estamentos de seguridad pública.

En esta misma ruta también se habilitó el acceso para los colaboradores de la CSS que se movilicen en vehículos particulares, con el fin de descongestionar otras áreas del complejo y mantener un orden operativo adecuado.

Ingreso designado para pacientes, familiares y funcionarios

Otra vía habilitada corresponde al área del Servicio de Urgencias, ubicada en Altos de Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este. Este acceso está destinado a pacientes, familiares y funcionarios que lleguen caminando o utilicen transporte selectivo.