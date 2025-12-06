Jubilados y pensionados: Atentos al anuncio de la CSS, triple pago podría ser en esta fecha

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en diciembre de 2025 un triple pago, compuesto por la quincena regular, el bono permanente y el bono navideño, lo que representa un importante alivio económico para miles de familias durante la época festiva.

Este refuerzo se entrega en cumplimiento de la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que establece la distribución anual del bono permanente por un total de B/. 140.00. La normativa precisa que dicho beneficio corresponde exclusivamente a quienes formaban parte de la planilla de la Caja de Seguro Social (CSS) antes de junio de 2024.

La CSS informó que ya tiene definido el calendario de pago correspondiente a diciembre de 2025, tanto para los beneficiarios que reciben su dinero mediante Acreditación Bancaria (ACH) como para los que retiran sus pagos por cheque en los centros habilitados a nivel nacional.

CSS - Pago a Jubilados y pensionados CSS

Fechas de pago a jubilados y pensionados en diciembre

Pagos por Acreditación Bancaria (ACH)

Viernes 19 de diciembre

Pagos por cheque

Lunes 22 de diciembre

La institución recordó que, para el retiro de cheques, los beneficiarios deben presentar su cédula vigente y seguir las indicaciones del personal asignado para agilizar la entrega y evitar aglomeraciones.

Detalle de bonos

Bono permanente

Monto: B/. 40.00

Bono navideño

B/. 60.00 para aprox. 320,403 pensionados

B/. 100.00 para 59,924 pensionados

La CSS destacó que este triple desembolso tiene como objetivo fortalecer la capacidad de compra de los jubilados y pensionados durante el mes de mayor demanda económica, reafirmando su compromiso con el bienestar de la población adulta mayor del país.