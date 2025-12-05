Presidente Mulino exige a Judicial y Asamblea decisiones firmes ante

El presidente de la República, José Raúl Mulino , reiteró un llamado enérgico a los órganos Judicial y Legislativo para que se sumen con mayor contundencia al esfuerzo del Ejecutivo en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Según indicó, el país necesita decisiones firmes, leyes robustas y actuaciones coherentes para recuperar su rumbo con credibilidad y transparencia.

Durante la inauguración del Centro de Salud de Guararé, en Los Santos, el mandatario aseguró que algunas actuaciones recientes no están alineadas con el compromiso que el Gobierno mantiene para enfrentar los problemas que afectan a la ciudadanía.

Presidente Mulino pide al Órgano Judicial y Asamblea leyes más duras

Mulino cuestionó con dureza una reciente decisión judicial que concedió arresto domiciliario al presunto líder de una pandilla catalogado como uno de los mayores traficantes de droga del país.

“Eso no es justicia”, sostuvo.

El presidente calificó la medida como “negligencia absoluta”, agregando que este tipo de decisiones debilitan la lucha contra delitos que, incluso, afectan la salud pública.