"En mi gobierno no hay ni habrá descentralización paralela", enfatiza presidente Mulino

Ante el escándalo por el presunto traslado de fondos irregulares a algunos municipios, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, enfatizó que en su gestión “no hay ni habrá descentralización paralela”. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que el gobierno transfirió 6.9 millones de dólares a varios municipios en el 2024, así como más de 4.6 millones de dólares en lo que va del año 2025. Por su parte, la Contraloría iniciará auditos y de llegar a detectar irregularidades, las presentarán ante el Ministerio Público.