El 2026 será clave en la conformación de nueva plataforma política, afirma Martín Torrijos

El expresidente de Panamá, Martín Torrijos, anunció que trabaja junto a un equipo en la organización de una nueva plataforma política, con la que se busca recuperar la credibilidad de la ciudadanía. También evaluó la gestión del Gobierno, y lamentó que se desconozca cuántos proyectos van a licitación y cuántos se adjudica directamente, o mediante descentralización paralela.