Diputados aclaran que su viaje a Taiwán no compromete la política exterior del país

Los diputados panameños que viajaron recientemente a Taiwán emitieron un comunicado en el que detallan las actividades desarrolladas durante la visita oficial y enfatizaron que todas sus actuaciones se realizaron “con estricto apego al Código de Ética Parlamentaria”. Aseguraron que el viaje no influye ni compromete decisiones legislativas ni afecta la conducción de la política exterior de Panamá.

Según explicaron, durante cada encuentro reiteraron que la relación diplomática de Panamá es una competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo, respetando la separación de poderes que establece la Constitución. En ese sentido, subrayaron que su presencia “no comprometió a la República de Panamá en materia diplomática”.

Diputados detallan reuniones, temas abordados y compromisos

La delegación informó que durante los cuatro días de visita sostuvieron reuniones con el presidente del Yuan Legislativo, parlamentarios de diferentes partidos, empresas taiwanesas y funcionarios gubernamentales.

Como parte de la agenda, los diputados también se reunieron con estudiantes y panameños residentes en Taiwán, quienes expresaron su preocupación por temas como el reconocimiento de títulos universitarios en Panamá y los retrasos en la renovación de pasaportes en el servicio consular.

Visitas a centros investigación

Además, los parlamentarios visitaron centros de investigación y desarrollo tecnológico, así como instalaciones relacionadas con la industria de semiconductores, tecnología sostenible e innovación para infraestructuras públicas, con el objetivo de conocer modelos que puedan ser aplicados en Panamá.

Al finalizar, la delegación reafirmó su compromiso de compartir los hallazgos con el Órgano Ejecutivo y garantizó que seguirán actuando “con absoluta neutralidad, priorizando el bienestar de los panameños y el interés superior de la Nación”.