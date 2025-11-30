IFARHU | Pagos del PASE-U para el lunes 1 de diciembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció que el proceso de entrega de los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Ngäbe Buglé iniciará el lunes 1 de diciembre.
Según la entidad, la jornada de pago cubrirá varios puntos de los distritos de Nürüm y Müna, donde se atenderá a los estudiantes beneficiarios según el cronograma establecido para esa fecha.
Lugares donde el IFARHU pará el PASE-U
Distrito de Nürüm
- Peñón
- El Bale
- Alto de Jesús
- Cerro Pelado
- El Piro N.° 1
- El Paredón
Distrito de Müna
- Alto Caballero
- Kikari
- Bagama
- Cerro Puerco
- Umaní
- Diko
El IFARHU recordó a los padres de familia y acudientes que deben presentarse con la documentación habitual requerida para el cobro y mantenerse atentos a nuevas fechas que serán anunciadas para otras comunidades de la comarca.
La entidad reiteró su compromiso de garantizar que los estudiantes reciban el beneficio del PASE-U para apoyar su permanencia y continuidad en el sistema educativo.