IFARHU | Pagos del PASE-U para el lunes 1 de diciembre

El IFARHU comenzará el lunes 1 de diciembre la entrega de pagos del PASE-U en la comarca Ngäbe Buglé.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció que el proceso de entrega de los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Ngäbe Buglé iniciará el lunes 1 de diciembre.

Según la entidad, la jornada de pago cubrirá varios puntos de los distritos de Nürüm y Müna, donde se atenderá a los estudiantes beneficiarios según el cronograma establecido para esa fecha.

Lugares donde el IFARHU pará el PASE-U

Distrito de Nürüm

  • Peñón
  • El Bale
  • Alto de Jesús
  • Cerro Pelado
  • El Piro N.° 1
  • El Paredón
Distrito de Müna

  • Alto Caballero
  • Kikari
  • Bagama
  • Cerro Puerco
  • Umaní
  • Diko

El IFARHU recordó a los padres de familia y acudientes que deben presentarse con la documentación habitual requerida para el cobro y mantenerse atentos a nuevas fechas que serán anunciadas para otras comunidades de la comarca.

La entidad reiteró su compromiso de garantizar que los estudiantes reciban el beneficio del PASE-U para apoyar su permanencia y continuidad en el sistema educativo.

