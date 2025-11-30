IFARHU | Pagos del PASE-U para el lunes 1 de diciembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció que el proceso de entrega de los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) en la comarca Ngäbe Buglé iniciará el lunes 1 de diciembre.

Según la entidad, la jornada de pago cubrirá varios puntos de los distritos de Nürüm y Müna, donde se atenderá a los estudiantes beneficiarios según el cronograma establecido para esa fecha.

Lugares donde el IFARHU pará el PASE-U

Distrito de Nürüm

Peñón

El Bale

Alto de Jesús

Cerro Pelado

El Piro N.° 1

El Paredón

pagos ifarhu

Distrito de Müna

Alto Caballero

Kikari

Bagama

Cerro Puerco

Umaní

Diko

El IFARHU recordó a los padres de familia y acudientes que deben presentarse con la documentación habitual requerida para el cobro y mantenerse atentos a nuevas fechas que serán anunciadas para otras comunidades de la comarca.

La entidad reiteró su compromiso de garantizar que los estudiantes reciban el beneficio del PASE-U para apoyar su permanencia y continuidad en el sistema educativo.