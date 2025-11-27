IFARHU recauda más de $605 mil en préstamos, morosos tienen hasta el 30 de diciembre para ponerse al día

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) ha recaudado $605,542 entre junio y octubre en concepto de préstamos morosos, logrando que 359 personas regularicen su situación; 253 por la vía administrativa y 106 mediante procesos judiciales.

En el mes de junio, la entidad anunció la puesta en marcha de una nueva moratoria, vigente del 30 de junio al 30 de diciembre de 2025, dirigida a brindar alivio financiero a prestatarios con intereses morosos acumulados.

Esta medida contempla una exoneración del 80% de los intereses morosos, ofreciendo a los deudores una oportunidad única para ponerse al día con sus compromisos educativos y acceder a acuerdos de pago más manejables.

Modalidades de la moratoria según el IFARHU

El IFARHU detalló que la exoneración puede aplicarse de dos formas:

Cancelación total del saldo adeudado: el beneficiario deberá pagar el capital, el fondo de reserva y solo el 20% de los intereses morosos .

el beneficiario deberá pagar el capital, el fondo de reserva y solo el . Arreglo de pago: el prestatario deberá abonar al menos el 25% de los intereses morosos como parte del compromiso de regularización.

La institución estima recaudar alrededor de $1.5 millones durante esta moratoria, fondos destinados a fortalecer el sistema de préstamos educativos y garantizar la continuidad del apoyo a estudiantes en todo el país.

"En cuanto al @IFARHU, se ha comenzado a recaudar entre junio y octubre 605,542 dólares en concepto de préstamos morosos, 359 personas han regularizado su situación, 253 por la vía administrativa y 106 mediante procesos judiciales", @JoseRaulMulino, presidente de Panamá. pic.twitter.com/S2B9yGrh4S — Telemetro Reporta (@TReporta) November 27, 2025

Resultados previos de moratorias

Las moratorias anteriores han demostrado ser efectivas:

La de 2024 permitió recaudar B/. 1,020,537.24 .

permitió recaudar . La de 2022 generó B/. 1,532,270.02.

Señaló que todo el dinero que recupere el Ifarhu se invertirá en nuevas becas para estudiantes cuyas familias tengan un ingreso mensual de menos de B/.1,500, y en nuevos préstamos a bajas tasas para que, quien pueda pagar, los obtenga.

"Aquí no hay más auxilio económico ni plata regalada del pueblo panameño para que vayan a estudiar espero que hayan estudiado y no hayan ido a dilapidar los recursos del pueblo panameño a diferentes capitales del mundo. Así que les pido a los que todavía no han cumplido con esas obligaciones, que aprovechen y se pongan al día", acotó.