Concurso General de Becas 2026: por qué debes presentar la Declaración Jurada Socioeconómica

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) recordó a la comunidad educativa que la Declaración Jurada Socioeconómica es un requisito obligatorio para todos los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 .

Esta medida aplica para los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria. La institución aclaró que este documento es una herramienta de registro que no cancela ni afecta de ninguna manera el otorgamiento de la beca, sino que forma parte del expediente administrativo necesario para el desembolso.

Le podría interesar: Pago PASE-U y becas IFARHU: claves para estudiantes que reciben doble beneficio

La recepción de documentos iniciará oficialmente el próximo lunes 20 de abril. Durante esta primera fase, los centros de atención estarán habilitados en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos.

Pasos para obtener la Declaración Jurada Socioeconómica

Ingrese al portal oficial: www.ifarhuconcurso.gob.pa .

. Diríjase a la sección " Concurso General de Becas ".

". Haga clic en la opción "Declaración Jurada Socioeconómica".

Descargue e imprima el documento de forma gratuita

Los beneficiarios deben verificar el lugar y la fecha exacta que le corresponde a su centro educativo en el enlace oficial: https://www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos.