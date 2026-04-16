Concurso General de Becas 2026: ¿Dónde se realizará la recepción de documentos?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que los beneficiarios pueden consultar en su portal web oficial, www.ifarhu.gob.pa, todos los detalles relacionados con la entrega de documentación para el Concurso General de Becas 2026, la cual se realizará de forma progresiva en las distintas provincias y comarcas del país.
Información de interés: IFARHU, Concurso General de Becas 2026: cuánto cobran los universitarios en Panamá
Pasos para revisar el calendario del Concurso General de Becas 2026
- Ingresar a www.ifarhu.gob.pa
- Deslizar hasta ubicar el apartado “Recepción de Documentos”
- Revisa la información disponible sobre fechas, requisitos y lugares de entrega.
El IFARHU anunció que la primera fase de recepción de documentos se realizará a partir del lunes 20 al viernes 24 de abril, en las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Aguadulce.