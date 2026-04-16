Concurso General de Becas 2026: ¿Dónde se realizará la recepción de documentos?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que los beneficiarios pueden consultar en su portal web oficial, www.ifarhu.gob.pa, todos los detalles relacionados con la entrega de documentación para el Concurso General de Becas 2026, la cual se realizará de forma progresiva en las distintas provincias y comarcas del país.