Pagos del PASE-U en diciembre: conoce los centros de cobro del 1 y 2 de diciembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el proceso de entrega de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Ngäbe Buglé iniciará el lunes 1 de diciembre.
- Peñón
- El Bale
- Alto de Jesús
- Cerro Pelado
- El Piro N° 1
- El Paredón
Müna
- Alto Caballero
- Kikari
- Bagama
- Cerro Puerco
- Umaní
- Diko
Martes 2 de diciembre
Nürüm
- Buenos Aires
- El Piro
Müna
- Dikeri
- Chichika
- Llano Ñopo
- Mreeni
- Sitio Prado
- Cerro Papayo
- Nibra
- Peña Blanca
- Diko
Nole Duima
- Hato Chamí
Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025
PASE-U: Documentos que se deben entregar
Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:
- La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
- La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
- En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:
- Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.
En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:
- En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
- El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.