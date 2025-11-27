Panamá Nacionales -  27 de noviembre de 2025 - 16:14

Pagos del PASE-U en diciembre: conoce los centros de cobro del 1 y 2 de diciembre

El IFARHU indicó los centros de pago de la beca PASE-U programados para el lunes 1 y martes 2 de diciembre.

 Pagos del PASE-U en diciembre 2025.

IFARHU
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el proceso de entrega de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Ngäbe Buglé iniciará el lunes 1 de diciembre.

Pagos del PASE-U en la comarca Ngäbe Buglé

Lunes 1 de diciembre

Nürüm

  • Peñón
  • El Bale
  • Alto de Jesús
  • Cerro Pelado
  • El Piro N° 1
  • El Paredón

Müna

  • Alto Caballero
  • Kikari
  • Bagama
  • Cerro Puerco
  • Umaní
  • Diko

Martes 2 de diciembre

Nürüm

  • Buenos Aires
  • El Piro

Müna

  • Dikeri
  • Chichika
  • Llano Ñopo
  • Mreeni
  • Sitio Prado
  • Cerro Papayo
  • Nibra
  • Peña Blanca
  • Diko

Nole Duima

  • Hato Chamí

Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:
  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
