IFARHU: imputan a tres estudiantes por presuntas irregularidades en auxilios económicos

Imputan cargos por presuntas irregularidades en auxilios económicos del IFARHU. IFARHU

Por Ana Canto Tres estudiantes fueron imputados por presuntos delitos de corrupción de servidores públicos en la modalidad de cohecho y peculado agravado doloso por extensión, como parte de la investigación por irregularidades en los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU).

La fiscal superior, Azucena Aizpurúa, detalló que a estas personas se les dictó la medida de reporte periódico una vez al mes y la prohibición de residir en un lugar distinto al domicilio señalado durante la audiencia de garantías.

"Quedan pendientes dos personas que se encuentran en el exterior, sin embargo, no se pudo hacer la audiencia toda vez que no se encontraban en alguna extensión de nuestro país, en el país donde ellos se ubicaban, algún consulado o alguna embajada", agregó.



