IFARHU: imputan a tres estudiantes por presuntas irregularidades en auxilios económicos

Tres estudiantes fueron imputados por presuntos delitos de corrupción de servidores públicos en la modalidad de cohecho y peculado agravado doloso por extensión, como parte de la investigación por irregularidades en los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU).
“Quedan pendientes dos personas que se encuentran en el exterior, sin embargo, no se pudo hacer la audiencia toda vez que no se encontraban en alguna extensión de nuestro país, en el país donde ellos se ubicaban, algún consulado o alguna embajada”, agregó.