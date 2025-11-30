MIDES suspende temporalmente pagos de los PTMC en 18 puntos del país

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció la suspensión temporal de los pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) en 18 puntos de pago ubicados en la provincia de Darién y la Comarca Emberá Wounaan, debido a las condiciones climáticas adversas, situaciones de inseguridad en las vías de acceso y el riesgo por crecidas de los ríos.
Según la entidad, estas condiciones impiden el desplazamiento seguro del personal por vía aérea y acuática, afectando la llegada a los puntos de pago en los corregimientos de Camogantí, Río Congo, Paya, Púcuro, Tucutí, Jaqué, Puerto Piña, Yape, Boca de Cupé, Sambú, Taimatí y Garachiné, en Darién.
MIDES suspende pagos de PTMC en Darién y Emberá Wounaan
En la Comarca Emberá Wounaan, los puntos suspendidos corresponden a los corregimientos de Manuel Ortega, Cirilo Gaynora, Río Sábalo y Jingurudó.
El MIDES explicó que la reactivación de esta jornada dependerá de la evaluación y autorización de los estamentos de seguridad, quienes determinarán el momento oportuno para retomar las operaciones sin comprometer la integridad del personal y los beneficiarios.
La institución agradeció la comprensión de las comunidades afectadas y reiteró que la seguridad es la prioridad en este tipo de despliegues. El MIDES recordó que cualquier novedad o reprogramación será comunicada a través de sus canales oficiales.