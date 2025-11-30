MIDES suspende temporalmente pagos de los PTMC en 18 puntos del país

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) anunció la suspensión temporal de los pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) en 18 puntos de pago ubicados en la provincia de Darién y la Comarca Emberá Wounaan, debido a las condiciones climáticas adversas, situaciones de inseguridad en las vías de acceso y el riesgo por crecidas de los ríos.

Según la entidad, estas condiciones impiden el desplazamiento seguro del personal por vía aérea y acuática, afectando la llegada a los puntos de pago en los corregimientos de Camogantí, Río Congo, Paya, Púcuro, Tucutí, Jaqué, Puerto Piña, Yape, Boca de Cupé, Sambú, Taimatí y Garachiné, en Darién.

MIDES suspende pagos de PTMC en Darién y Emberá Wounaan

En la Comarca Emberá Wounaan, los puntos suspendidos corresponden a los corregimientos de Manuel Ortega, Cirilo Gaynora, Río Sábalo y Jingurudó.

El MIDES explicó que la reactivación de esta jornada dependerá de la evaluación y autorización de los estamentos de seguridad, quienes determinarán el momento oportuno para retomar las operaciones sin comprometer la integridad del personal y los beneficiarios.

La institución agradeció la comprensión de las comunidades afectadas y reiteró que la seguridad es la prioridad en este tipo de despliegues. El MIDES recordó que cualquier novedad o reprogramación será comunicada a través de sus canales oficiales.