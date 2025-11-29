Panamá Nacionales -  29 de noviembre de 2025 - 18:24

Sinaproc emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta este lunes

El SINAPROC señaló que mantiene vigilancia constante y actualizará la información conforme evolucionen las condiciones del clima.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que hasta el lunes 1 de diciembre se prevén lluvias, tormentas y vientos fuertes en diversas regiones del país, producto de la inestabilidad atmosférica propia de la temporada.

Áreas bajo aviso por lluvias significativas y actividad eléctrica

  • Panamá, Panamá Oeste y Colón
  • Provincias centrales
  • Chiriquí y Veraguas
  • Coclé
  • Comarcas

Según la entidad, durante los eventos lluviosos podrían registrarse acumulados importantes de precipitación, crecidas repentinas de ríos, vientos fuertes y descargas eléctricas.

SINAPROC señaló que mantiene vigilancia constante y actualizará la información conforme evolucionen las condiciones del clima.

