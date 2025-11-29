Sinaproc emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta este lunes

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que hasta el lunes 1 de diciembre se prevén lluvias, tormentas y vientos fuertes en diversas regiones del país, producto de la inestabilidad atmosférica propia de la temporada.
Áreas bajo aviso por lluvias significativas y actividad eléctrica
- Panamá, Panamá Oeste y Colón
- Provincias centrales
- Chiriquí y Veraguas
- Coclé
- Comarcas
Según la entidad, durante los eventos lluviosos podrían registrarse acumulados importantes de precipitación, crecidas repentinas de ríos, vientos fuertes y descargas eléctricas.
SINAPROC señaló que mantiene vigilancia constante y actualizará la información conforme evolucionen las condiciones del clima.
