Naviferias del IMA: estos son los requisitos que debe cumplir para poder comprar

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) publicó el calendario oficial de las Naviferias correspondientes a la semana del 2 al 6 de diciembre de 2025, con nuevos puntos de venta en todo el país para que los panameños puedan adquirir productos de la canasta básica navideña a precios accesibles.

Las Naviferias son parte del esfuerzo del Gobierno para ofrecer productos como arroz, aceite, azúcar, pollo, jamón y otros alimentos tradicionales a costos reducidos, especialmente en temporada de fin de año.

Requisitos para participar en las Naviferias del IMA

Todas las naviferias para el martes 2 de diciembre. lugares y horarios confirmados en esta nota. https://t.co/Gbl0GECwWY — Telemetro (@Telemetro) November 29, 2025

Presentar cédula de identidad

Llevar bolsa reutilizable

Las ventas inician desde las 7:00 a.m.

Durante una conferencia de prensa, el presidente José Raúl Mulino aseguró que el IMA está trabajando “a toda máquina” para asegurar la entrega de 500 mil cajas navideñas, que serán distribuidas en todo el país. Estas cajas incluirán productos de origen nacional, como jamones de Veraguas, Azuero y Chiriquí, impulsando también la producción agropecuaria local.