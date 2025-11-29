Naviferias para el martes 2 de diciembre: lugares y horarios confirmados

Este martes 2 de diciembre iniciará la venta de las cajas navideñas en las naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera, a partir de las 7:00 a.m.
El director del IMA, Nilo Murillo, afirmó que este año se visitarán 132 puntos del país, incluyendo islas y el corregimiento de Jaqué, en la provincia de Darién hasta el viernes 19 de diciembre.
Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.
Naviferias para el martes 2 de diciembre en Panamá
Chiriquí
- Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba.
- Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú.
- Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno.
Los Santos
- Parque Simón Bolívar, en el distrito de Los Santos.
- Parque Viviana Pérez, en el distrito de Guararé.
- Parque Belisario Porras, en Las Tablas.
Herrera
- Parque Herrera, en Chitré cabecera.
- Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo.
- Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré.