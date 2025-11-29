Naviferias para el martes 2 de diciembre: lugares y horarios confirmados

Naviferias para el martes 2 de diciembre de 2025.

Este martes 2 de diciembre iniciará la venta de las cajas navideñas en las naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera, a partir de las 7:00 a.m.

El IMA recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable.

El director del IMA, Nilo Murillo, afirmó que este año se visitarán 132 puntos del país, incluyendo islas y el corregimiento de Jaqué, en la provincia de Darién hasta el viernes 19 de diciembre.

Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias para el martes 2 de diciembre en Panamá

Chiriquí

Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba.

Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú.

Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno.

Los Santos

Parque Simón Bolívar, en el distrito de Los Santos.

Parque Viviana Pérez, en el distrito de Guararé.

Parque Belisario Porras, en Las Tablas.

Herrera

Parque Herrera, en Chitré cabecera.

Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo.

Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré.