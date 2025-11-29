Panamá Nacionales -  29 de noviembre de 2025 - 18:11

Naviferias para el martes 2 de diciembre: lugares y horarios confirmados

El IMA recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable en las Naviferias 2025.

Naviferias para el martes 2 de diciembre de 2025.

Naviferias para el martes 2 de diciembre de 2025.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes 2 de diciembre iniciará la venta de las cajas navideñas en las naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera, a partir de las 7:00 a.m.

El IMA recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable.

Le podría interesar: Ajustan horarios de Agrotiendas por las Naviferias del 2 al 5 de diciembre

El director del IMA, Nilo Murillo, afirmó que este año se visitarán 132 puntos del país, incluyendo islas y el corregimiento de Jaqué, en la provincia de Darién hasta el viernes 19 de diciembre.

Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias para el martes 2 de diciembre en Panamá

Chiriquí

  • Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba.
  • Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú.
  • Alcaldía de Renacimiento, en Río Sereno.

Los Santos

  • Parque Simón Bolívar, en el distrito de Los Santos.
  • Parque Viviana Pérez, en el distrito de Guararé.
  • Parque Belisario Porras, en Las Tablas.

Herrera

  • Parque Herrera, en Chitré cabecera.
  • Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo.
  • Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1993759451107786813&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Naviferias del IMA: calendario completo del 2 al 6 de diciembre y requisitos para su compra

Presidente Mulino se refirió a las Naviferias, Ifarhu, auditorías, economía del país y otros temas

Naviferias 2025: IMA visitará 138 puntos de venta de jamón navideño a nivel nacional

Recomendadas

Más Noticias