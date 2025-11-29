Ajustan horarios de Agrotiendas por las Naviferias del 2 al 5 de diciembre.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, debido a las Naviferias 2025, se implementarán horarios especiales en las Tiendas del Pueblo los días martes 2 y viernes 5 de diciembre, en un horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
El horario correspondiente del 9 al 12 de diciembre será anunciado próximamente.
Panamá - días 2, 3, 4 y 5 de diciembre
- Silos de Pan de Azúcar
- Frigorífico de San Antonio
- Bingos Nacionales
Panamá Oeste- días 2, 3, 4 y 5 de diciembre
- Merca La Chorrera
Bocas del Toro - 4 de diciembre
- Agencia del IMA
Herrera - 5 de diciembre
- Merca Chitré