Panamá Nacionales -  29 de noviembre de 2025 - 15:49

Ajustan horarios de Agrotiendas por las Naviferias del 2 al 5 de diciembre

El IMA ajustó los horarios de las Agrotiendas ubicadas a nivel nacional debido a la realización de las Naviferias 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, debido a las Naviferias 2025, se implementarán horarios especiales en las Tiendas del Pueblo los días martes 2 y viernes 5 de diciembre, en un horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

El resto de las tiendas permanentes permanecerán cerradas durante este período.

El horario correspondiente del 9 al 12 de diciembre será anunciado próximamente.

IMA: nuevos horarios de las tiendas del pueblo en diciembre

Panamá - días 2, 3, 4 y 5 de diciembre

  • Silos de Pan de Azúcar
  • Frigorífico de San Antonio
  • Bingos Nacionales

Panamá Oeste- días 2, 3, 4 y 5 de diciembre

  • Merca La Chorrera

Bocas del Toro - 4 de diciembre

  • Agencia del IMA

Herrera - 5 de diciembre

  • Merca Chitré

