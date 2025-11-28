Panamá Nacionales -  28 de noviembre de 2025 - 07:07

Naviferias del IMA: calendario completo del 2 al 6 de diciembre y requisitos para su compra

Consulta el calendario de Naviferias IMA del 2 al 6 de diciembre de 2025. Conoce los nuevos puntos, precio de la caja navideña y venta de jamones picnic.

Calendario de Naviferias del IMA 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario de Naviferias para la semana del 2 al 6 de diciembre de 2025, con nuevos puntos de venta en todo el país para que los panameños puedan adquirir productos de la canasta básica navideña a precios accesibles.

Requisitos para participar

  • Presentar cédula de identidad
  • Llevar bolsa reutilizable
  • Las ventas inician desde las 7:00 a.m.

Durante una conferencia de prensa, el presidente José Raúl Mulino informó que el IMA está trabajando “a toda máquina” para garantizar la distribución de 500 mil cajas navideñas, que llegarán a familias de todo el país con productos como jamones de Veraguas, Azuero y Chiriquí.

Naviferias - IMA.jpg

Calendario de Naviferias del IMA

Martes 2 de diciembre

Chiriquí

  • Plaza del Ferrocarril, Bugaba
  • Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú
  • Alcaldía de Renacimiento, Río Sereno

Los Santos

  • Parque Simón Bolívar, La Villa
  • Parque Viviana Pérez, Guararé
  • Parque Belisario Porras, Las Tablas

Herrera

  • Parque Herrera, Chitré
  • Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo
  • Plaza 3 de Noviembre, La Arena, Chitré

Miércoles 3 de diciembre

Chiriquí

  • Frente a la Feria de Las Flores, Boquete
  • Plaza de Dolega
  • Parque de Gualaca

Los Santos

  • Calle frente al Banco Nacional, Macaracas
  • Parque Central, Pedasí
  • Parque Santo Tomás de Villanueva, Pocrí
  • Cancha Municipal, Tonosí

Herrera

  • Plaza de Toros de Parita
  • Cancha Comunal de Cabuya
  • Cancha Municipal de Santa María
  • Estadio Municipal de El Rincón
  • Casa Comunal de Los Canelos
  • Casa Comunal de El Limón

Panamá Este

  • Casa Comunal de Unión Santeña, Chepo
  • Terrenos de la Feria de Tortí

Jueves 4 de diciembre

Herrera

  • Parque San Sebastián, Ocú
  • Casa Comunal de Los Llanos, Ocú
  • Cancha Municipal, Las Minas
  • Casa Comunal de Chepo, Las Minas
  • Cancha Municipal de Los Pozos
  • Terrenos frente al Centro de Salud de La Pitaloza
  • Cancha Municipal de Pesé

Panamá Este

  • Agencia del IMA, Chepo

Chiriquí

  • Parque Central de Alanje
  • Club de Leones de Volcán
  • Parque Central de Boquerón

Comarca Ngäbe Buglé

  • Kusapín

Viernes 5 de diciembre

Chiriquí

  • Cancha Comunal de San Félix
  • Parque de Remedios
  • Cancha Comunal de Tolé
  • Cancha Comunal de San Lorenzo

Panamá Este

  • Quebrada La Pintada, Ipetí de Tortí
  • Cancha de Loma del Naranjo

Coclé

  • Parque 15 de Enero, Antón
  • Junta Comunal de El Valle
  • Cancha de Natá
  • Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada

Comarca Ngäbe Buglé

  • Santa Catalina

Sábado 6 de diciembre

Coclé

  • Terminal de Transporte de Aguadulce
  • Cancha Comunal de Juaguito
  • Cancha de El Roble

La caja navideña tendrá un costo de B/.15, un precio logrado gracias a que el Gobierno Nacional absorberá el 55% del valor total, permitiendo que los panameños “paguen menos de la mitad”.

El director del IMA, Nilo Murillo, añadió que este año las Navi Ferias llegarán a 28 nuevos sitios, sumando un total de 132 puntos a nivel nacional, incluyendo islas, comarcas y comunidades como Jaqué en Darién. Además, se estarán vendiendo 300 mil jamones picnic de producción nacional del 2 al 19 de diciembre.

