Naviferias del IMA: calendario completo del 2 al 6 de diciembre y requisitos para su compra

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario de Naviferias para la semana del 2 al 6 de diciembre de 2025, con nuevos puntos de venta en todo el país para que los panameños puedan adquirir productos de la canasta básica navideña a precios accesibles.
Requisitos para participar
- Presentar cédula de identidad
- Llevar bolsa reutilizable
- Las ventas inician desde las 7:00 a.m.
Durante una conferencia de prensa, el presidente José Raúl Mulino informó que el IMA está trabajando “a toda máquina” para garantizar la distribución de 500 mil cajas navideñas, que llegarán a familias de todo el país con productos como jamones de Veraguas, Azuero y Chiriquí.
Calendario de Naviferias del IMA
Martes 2 de diciembre
Chiriquí
- Plaza del Ferrocarril, Bugaba
- Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú
- Alcaldía de Renacimiento, Río Sereno
Los Santos
- Parque Simón Bolívar, La Villa
- Parque Viviana Pérez, Guararé
- Parque Belisario Porras, Las Tablas
Herrera
- Parque Herrera, Chitré
- Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo
- Plaza 3 de Noviembre, La Arena, Chitré
Miércoles 3 de diciembre
Chiriquí
- Frente a la Feria de Las Flores, Boquete
- Plaza de Dolega
- Parque de Gualaca
Los Santos
- Calle frente al Banco Nacional, Macaracas
- Parque Central, Pedasí
- Parque Santo Tomás de Villanueva, Pocrí
- Cancha Municipal, Tonosí
Herrera
- Plaza de Toros de Parita
- Cancha Comunal de Cabuya
- Cancha Municipal de Santa María
- Estadio Municipal de El Rincón
- Casa Comunal de Los Canelos
- Casa Comunal de El Limón
Panamá Este
- Casa Comunal de Unión Santeña, Chepo
- Terrenos de la Feria de Tortí
Jueves 4 de diciembre
Herrera
- Parque San Sebastián, Ocú
- Casa Comunal de Los Llanos, Ocú
- Cancha Municipal, Las Minas
- Casa Comunal de Chepo, Las Minas
- Cancha Municipal de Los Pozos
- Terrenos frente al Centro de Salud de La Pitaloza
- Cancha Municipal de Pesé
Panamá Este
-
Agencia del IMA, Chepo
Chiriquí
- Parque Central de Alanje
- Club de Leones de Volcán
- Parque Central de Boquerón
Comarca Ngäbe Buglé
-
Kusapín
Viernes 5 de diciembre
Chiriquí
- Cancha Comunal de San Félix
- Parque de Remedios
- Cancha Comunal de Tolé
- Cancha Comunal de San Lorenzo
Panamá Este
- Quebrada La Pintada, Ipetí de Tortí
- Cancha de Loma del Naranjo
Coclé
- Parque 15 de Enero, Antón
- Junta Comunal de El Valle
- Cancha de Natá
- Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada
Comarca Ngäbe Buglé
-
Santa Catalina
Sábado 6 de diciembre
Coclé
- Terminal de Transporte de Aguadulce
- Cancha Comunal de Juaguito
- Cancha de El Roble
La caja navideña tendrá un costo de B/.15, un precio logrado gracias a que el Gobierno Nacional absorberá el 55% del valor total, permitiendo que los panameños “paguen menos de la mitad”.
El director del IMA, Nilo Murillo, añadió que este año las Navi Ferias llegarán a 28 nuevos sitios, sumando un total de 132 puntos a nivel nacional, incluyendo islas, comarcas y comunidades como Jaqué en Darién. Además, se estarán vendiendo 300 mil jamones picnic de producción nacional del 2 al 19 de diciembre.