Naviferias del IMA: calendario completo del 2 al 6 de diciembre y requisitos para su compra

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) dio a conocer el calendario de Naviferias para la semana del 2 al 6 de diciembre de 2025, con nuevos puntos de venta en todo el país para que los panameños puedan adquirir productos de la canasta básica navideña a precios accesibles.

Requisitos para participar

Presentar cédula de identidad

Llevar bolsa reutilizable

Las ventas inician desde las 7:00 a.m.

Durante una conferencia de prensa, el presidente José Raúl Mulino informó que el IMA está trabajando “a toda máquina” para garantizar la distribución de 500 mil cajas navideñas, que llegarán a familias de todo el país con productos como jamones de Veraguas, Azuero y Chiriquí.

Calendario de Naviferias del IMA

Martes 2 de diciembre

Chiriquí

Plaza del Ferrocarril, Bugaba

Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú

Alcaldía de Renacimiento, Río Sereno

Los Santos

Parque Simón Bolívar, La Villa

Parque Viviana Pérez, Guararé

Parque Belisario Porras, Las Tablas

Herrera

Parque Herrera, Chitré

Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo

Plaza 3 de Noviembre, La Arena, Chitré

Miércoles 3 de diciembre

Chiriquí

Frente a la Feria de Las Flores, Boquete

Plaza de Dolega

Parque de Gualaca

Los Santos

Calle frente al Banco Nacional, Macaracas

Parque Central, Pedasí

Parque Santo Tomás de Villanueva, Pocrí

Cancha Municipal, Tonosí

Herrera

Plaza de Toros de Parita

Cancha Comunal de Cabuya

Cancha Municipal de Santa María

Estadio Municipal de El Rincón

Casa Comunal de Los Canelos

Casa Comunal de El Limón

Panamá Este

Casa Comunal de Unión Santeña, Chepo

Terrenos de la Feria de Tortí

Jueves 4 de diciembre

Herrera

Parque San Sebastián, Ocú

Casa Comunal de Los Llanos, Ocú

Cancha Municipal, Las Minas

Casa Comunal de Chepo, Las Minas

Cancha Municipal de Los Pozos

Terrenos frente al Centro de Salud de La Pitaloza

Cancha Municipal de Pesé

Panamá Este

Agencia del IMA, Chepo

Chiriquí

Parque Central de Alanje

Club de Leones de Volcán

Parque Central de Boquerón

Comarca Ngäbe Buglé

Kusapín

El IMA visitará 138 puntos de venta de jamón navideño a nivel nacional en las Naviferias 2025.

Conozca lugares y más detalles en esta nota. https://t.co/iLBfvJF7ef — Telemetro (@Telemetro) November 27, 2025

Viernes 5 de diciembre

Chiriquí

Cancha Comunal de San Félix

Parque de Remedios

Cancha Comunal de Tolé

Cancha Comunal de San Lorenzo

Panamá Este

Quebrada La Pintada, Ipetí de Tortí

Cancha de Loma del Naranjo

Coclé

Parque 15 de Enero, Antón

Junta Comunal de El Valle

Cancha de Natá

Mercado Agrícola Artesanal de La Pintada

Comarca Ngäbe Buglé

Santa Catalina

Sábado 6 de diciembre

Coclé

Terminal de Transporte de Aguadulce

Cancha Comunal de Juaguito

Cancha de El Roble

La caja navideña tendrá un costo de B/.15, un precio logrado gracias a que el Gobierno Nacional absorberá el 55% del valor total, permitiendo que los panameños “paguen menos de la mitad”.

El director del IMA, Nilo Murillo, añadió que este año las Navi Ferias llegarán a 28 nuevos sitios, sumando un total de 132 puntos a nivel nacional, incluyendo islas, comarcas y comunidades como Jaqué en Darién. Además, se estarán vendiendo 300 mil jamones picnic de producción nacional del 2 al 19 de diciembre.