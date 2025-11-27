Naviferias 2025: IMA visitará 138 puntos de venta de jamón navideño a nivel nacional

Durante la conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino de este jueves, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, confirmó que los jamones navideños que se venderán en las Naviferias 2025 ya están completos.

Asimismo, Murillo afirmó que este año se visitarán 132 puntos del país, incluyendo islas y el corregimiento de Jaqué, en la provincia de Darién. Las Naviferias se llevarán a cabo desde el martes 2 hasta el viernes 19 de diciembre.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: Llegan las Naviferias: IMA publica calendario y lista de lugares para las bolsas navideñas

Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

El IMA informó que, para cubrir la demanda, se han adquirido 300,000 jamones nacionales y se han importado 200,000 más.