Naviferias 2025 del IMA: precios, productos y lugares de venta para diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que iniciará la venta de la caja navideña 2025, que tendrá un costo de B/. 15.00 y estará disponible para todas las personas que asistan a las naviferias programadas en distintas partes del país.

La entidad recordó a la ciudadanía que deben llevar dinero en efectivo, cédula y bolsas reutilizables para realizar sus compras.

Naviferias 2025: productos incluidos en la caja navideña

5 libras de arroz

Maíz pilado

Sal

Guandú en lata

Lata de piña en rodajas o aceite

Una pieza de jamón Picnic

El IMA informó que este año se pondrán a la venta más de 800 mil cajas navideñas, que serán distribuidas en más de 100 puntos a nivel nacional.

Naviferias 2025: puntos de venta del jamón y fechas

Según el calendario oficial, las naviferias estarán habilitadas, en una primera fase, hasta el viernes 5 de diciembre en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá, específicamente en el distrito de Chepo.

Ese mismo día iniciará la venta en la provincia de Coclé, mientras que en Bocas del Toro comenzará a partir del 10 de diciembre.