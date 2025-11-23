Panamá Nacionales -  23 de noviembre de 2025 - 14:38

Diputado Jorge Herrera gana la presidencia del Partido Panameñista

El diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, ganó la presidencia del partido Panameñista.

Diputado Jorge Herrera gana la presidencia del Partido Panameñista.

Diputado Jorge Herrera gana la presidencia del Partido Panameñista.

Ana Canto
Por Ana Canto

El diputado Jorge Herrera ganó la presidencia del partido Panameñista con 884 votos, durante la Convención Nacional Extraordinaria realizada este domingo 23 de noviembre en el Hotel El Panamá.

En el proceso participaron 1,269 convencionales, en una jornada enfocada en la unidad, la reorganización interna y el fortalecimiento del colectivo.

La nómina 1, encabezada por el dirigente político y empresario Carlos Raúl Piad, obtuvo 362 votos.

Le podría interesar: Diputado Raúl Pineda llama al respeto interno y reconciliación en el PRD

A la actividad asistieron los expresidentes Juan Carlos Varela y Mireya Moscoso, quienes participaron como miembros del colectivo.

Por otra parte, este domingo el Partido Revolucionario Democrático (PRD) celebra un Directorio Nacional Extraordinario, que hasta el último corte registra el 74% de los directores acreditados (226).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1992674075156615465&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Rescatan a mujer colombiana presuntamente retenida en la avenida de Los Mártires

Balbina Herrera gana la Secretaria General del PRD

Contralor Anel Flores aclara: "Yo no estoy en el PRD"

Recomendadas

Más Noticias