Diputado Jorge Herrera gana la presidencia del Partido Panameñista.

El diputado Jorge Herrera ganó la presidencia del partido Panameñista con 884 votos, durante la Convención Nacional Extraordinaria realizada este domingo 23 de noviembre en el Hotel El Panamá.

En el proceso participaron 1,269 convencionales, en una jornada enfocada en la unidad, la reorganización interna y el fortalecimiento del colectivo.

La nómina 1, encabezada por el dirigente político y empresario Carlos Raúl Piad, obtuvo 362 votos.

A la actividad asistieron los expresidentes Juan Carlos Varela y Mireya Moscoso, quienes participaron como miembros del colectivo.

Por otra parte, este domingo el Partido Revolucionario Democrático (PRD) celebra un Directorio Nacional Extraordinario, que hasta el último corte registra el 74% de los directores acreditados (226).