Aduanas retiene 10 mil dólares no declarados a pasajero procedente de La Habana.

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas retuvieron B/.10,100.00 que no habían sido declarados por un pasajero procedente de La Habana, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
El viajero omitió reportar el dinero en la Declaración Jurada de Viajero, por lo que fue sometido a una revisión secundaria, donde el efectivo fue localizado dentro de su equipaje.}
El caso fue remitido al Ministerio Público, que iniciará el trámite correspondiente.
