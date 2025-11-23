Panamá Nacionales -  23 de noviembre de 2025 - 13:24

MEDUCA publica el calendario de nombramientos docentes para 2026

El MEDUCA iniciará el Concurso General de Nombramientos a través de PROVEL este lunes 24 de noviembre.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció el calendario del proceso de nombramientos para docentes de orientación en primaria, premedia y media, tras su postulación en el Concurso General de Nombramientos a través de PROVEL, que abrirá este lunes 24 de noviembre.

Para consultas, los aspirantes pueden comunicarse a los teléfonos 517-0422, 517-0430 y 517-0414.

Calendario de proceso de nombramientos de profesores 2026

  • Apertura de postulaciones del lunes 24 al martes 25 de noviembre.
  • Miércoles 3 de diciembre: entrega de docentes aspirantes a las vacantes de orientación a la Dirección Nacional de Recursos Humanos.
  • Jueves 4 de diciembre: envío de enlace de conección del surco de inducción de orientación a los docentes aspirantes vía corre electrónico a través del sitio web www.educapanama.edu.pa.
  • Del 5 al 11 de diciembre: curso de inducción de orientación en servicio - plataforma Teams.
  • Viernes 12 de diciembre: prueba de conocimientos generales para los aspirantes que hayan asistido al curso de inducción de orientación en servicio en el Colegio La Salle.
  • Del 16 al 18 de diciembre: entrevistas orales y escritas (presencial).
  • Viernes 19 de diciembre: el equipo evaluador prepara informa con los resultados del proceso para la entrega a la Dirección de Recursos Humanos.
