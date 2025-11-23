MEDUCA publica el calendario de nombramientos docentes para 2026.

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció el calendario del proceso de nombramientos para docentes de orientación en primaria, premedia y media, tras su postulación en el Concurso General de Nombramientos a través de PROVEL, que abrirá este lunes 24 de noviembre.
Calendario de proceso de nombramientos de profesores 2026
- Apertura de postulaciones del lunes 24 al martes 25 de noviembre.
- Miércoles 3 de diciembre: entrega de docentes aspirantes a las vacantes de orientación a la Dirección Nacional de Recursos Humanos.
- Jueves 4 de diciembre: envío de enlace de conección del surco de inducción de orientación a los docentes aspirantes vía corre electrónico a través del sitio web www.educapanama.edu.pa.
- Del 5 al 11 de diciembre: curso de inducción de orientación en servicio - plataforma Teams.
- Viernes 12 de diciembre: prueba de conocimientos generales para los aspirantes que hayan asistido al curso de inducción de orientación en servicio en el Colegio La Salle.
- Del 16 al 18 de diciembre: entrevistas orales y escritas (presencial).
- Viernes 19 de diciembre: el equipo evaluador prepara informa con los resultados del proceso para la entrega a la Dirección de Recursos Humanos.