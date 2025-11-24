Vacantes docentes en PROVEL: MEDUCA abre el Concurso General de Nombramientos 2026

El Ministerio de Educación ( Meduca ) publicó la lista oficial de vacantes del Primer Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para el año escolar 2026, un proceso altamente esperado por el gremio docente, ya que brinda la oportunidad de obtener nombramientos permanentes en centros educativos oficiales de todo el país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El documento divulgado por la entidad contiene:

Las vacantes disponibles por nivel, región y especialidad.

Los requisitos y documentos que deberán presentar los aspirantes.

El cronograma oficial de cada fase del concurso.

Postulaciones serán totalmente en línea

image

Meduca reiteró que el proceso de postulación será 100% digital, como parte de las medidas para garantizar transparencia, igualdad de oportunidades y accesibilidad a los educadores de todas las regiones del país.

Los interesados podrán postularse del 25 de noviembre al 2 de diciembre a través del portal institucional MEDUCA, en la sección Concurso por Nombramiento.

El concurso se desarrolla conforme a la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, y el Decreto Ejecutivo 56 del 10 de octubre de 2025, que regulan los procesos de ingreso por concurso para docentes del sector oficial.

Proceso de nombramientos para docentes de orientación – 2026

El MEDUCA también dio a conocer el calendario específico para los docentes de orientación en primaria, premedia y media, quienes deberán postularse a través de la plataforma PROVEL a partir del lunes 24 de noviembre.

Calendario oficial del proceso

image

24 al 25 de noviembre: apertura de postulaciones en PROVEL.

Miércoles 3 de diciembre: entrega de docentes aspirantes a las vacantes de orientación en la Dirección Nacional de Recursos Humanos.

Jueves 4 de diciembre: envío del enlace de conexión para el curso de inducción, vía correo electrónico y publicado en educapanama.edu.pa.

5 al 11 de diciembre: curso de inducción de orientación en servicio, mediante Microsoft Teams.

Viernes 12 de diciembre: prueba de conocimientos generales en el Colegio La Salle, para quienes completaron la inducción.

16 al 18 de diciembre: entrevistas orales y escritas (presencial).

Viernes 19 de diciembre: el equipo evaluador entregará el informe final con los resultados a la Dirección de Recursos Humanos.

Meduca exhortó a los docentes a revisar cuidadosamente los requisitos y las fechas para evitar contratiempos y garantizar una participación adecuada en el proceso.