Atención Jubilados y pensionados: CSS publica en su calendario las fechas de pago de diciembre 2025

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados del país ya cuentan con el calendario oficial de desembolsos para el mes de diciembre de 2025, tanto para los beneficiarios que reciben sus fondos mediante Acreditación Bancaria (ACH) como para quienes cobran a través de cheques en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

Viernes 5 de diciembre

Viernes 19 de diciembre

Cheques

Viernes 5 de diciembre

Lunes 22 de diciembre

Calendario de pago a jubilados y pensionados.jpg Css.gob.pa

La institución recordó que los cheques podrán retirarse exclusivamente en los centros de pago previamente dispuestos por la CSS en todo el territorio nacional, siguiendo los horarios establecidos para cada sede.

Bonos para jubilados y pensionados

Como parte de los beneficios entregados durante el último mes del año, la CSS confirmó que los jubilados y pensionados recibirán dos bonos especiales:

Bono permanente: B/. 40.00

B/. 40.00 Bono de fin de año: otorgado tradicionalmente por la institución como apoyo económico adicional.

Ambos bonos serán entregados junto con las fechas oficiales de pago, dependiendo de la modalidad de cobro asignada a cada beneficiario.

La CSS reiteró su compromiso con garantizar la puntualidad de los desembolsos y mantener informada a la población sobre cualquier actualización relacionada con los beneficios que reciben los adultos mayores del país.