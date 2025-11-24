Panamá Nacionales -  24 de noviembre de 2025 - 13:36

Gobierno concede día libre y anuncia pago a servidores públicos desde el martes 25 de noviembre

Los servidores públicos disfrutarán de un día libre durante esta semana y además, recibirán el pago de la segunda quincena de noviembre.

Foto/ Ilustrativa AFP.
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Gobierno Nacional informó que los pagos correspondientes a la segunda quincena de noviembre a los servidores públicos se harán efectivos a partir del martes 25 de noviembre, según el calendario establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Además, los funcionarios públicos gozarán de un fin de semana largo, ya que el viernes 28 de noviembre es día nacional por la celebración de la Independencia de Panamá de España, según lo establece el Código de Trabajo.

Calendario de pagos – Noviembre Martes 25 de noviembre

Grupo 1

  • Servicio de Protección Institucional (SPI)
  • Ministerio de Educación (MEDUCA)
  • Policía Nacional

Miércoles 26 de noviembre – Grupo 2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General de la República
  • Ministerios de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Comercio e Industrias, Obras Públicas, Economía y Finanzas, Gobierno, Seguridad Pública, Ambiente, Cultura y Mujer
  • Defensoría del Pueblo
Décimo tercer mes - Servidores públicos - Pagos

Jueves 27 de noviembre – Grupo 3

  • Ministerios de Desarrollo Agropecuario, Salud, Trabajo, Vivienda y Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de administración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

El MEF recordó que este calendario puede consultarse también a través del portal oficial de la Contraloría General de la República, donde se publican las actualizaciones correspondientes a los periodos de pago.

Finalmente, la institución reiteró que el tercer y último pago del décimo tercer mes del año 2025 se hará efectivo en diciembre del próximo año, conforme al calendario oficial.

