Pago de la segunda quincena de octubre a servidores públicos iniciará la próxima semana

Te compartimos los días de pago correspondientes a la segunda quincena de noviembre de 2025 para los servidores públicos, según el calendario del MEF.

Noemí Ruíz
Según el calendario de pago del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los desembolsos correspondientes a la segunda quincena de noviembre para los servidores públicos de este mes se realizarán la última semana del mes.

Calendario de pagos a funcionarios públicos en noviembre

Las fechas establecidas para el pago de quincenas son las siguientes:

Fechas de pago: 25 de noviembre

  • Grupo 1: (SPI, MEDUCA y Policía Nacional)
Fechas de pago: 26 de noviembre

  • Grupo 2: (Asamblea Nacional, Contraloría General, Ministerios de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Comercio e Industrias, Obras Públicas, Economía y Finanzas, Gobierno, Seguridad Pública, Ambiente, Cultura y Mujer, además de la Defensoría del Pueblo)

Fechas de pago: 27 de noviembre

  • Grupo 3: (Ministerios de Desarrollo Agropecuario, Salud, Trabajo, Vivienda y Desarrollo Social, Tribunal Administrativo Tributario, Órgano Judicial, Procuraduría General de la Nación, Tribunal Electoral, Fiscalía General Electoral, Otros gastos de administración, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Cuentas)

El MEF recuerda que la Contraloría General de la República mantiene visible el calendario de pagos en su portal oficial. Además, el tercer y último pago del décimo tercer mes para los servidores públicos será en diciembre del 2025.

