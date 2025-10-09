Jubilados y pensionados cobran segunda quincena a partir del 20 de octubre

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el calendario oficial de pagos correspondiente al último trimestre del año 2025, con las fechas para el desembolso de la segunda quincena de octubre para jubilados y pensionados en todo el país.

CSS pagará la segunda quincena de octubre a jubilados y pensionados

Según el cronograma publicado por la entidad, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

ACH (depósito directo): lunes 20 de octubre

lunes Cheques físicos: martes 21 de octubre

Durante este período, los beneficiarios también recibirán bonos adicionales financiados por el Tesoro Nacional, en cumplimiento de la Ley 438, que destina fondos provenientes del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas para apoyar a este sector de la población.

La CSS recordó que en el mes de diciembre de 2025 los jubilados y pensionados recibirán dos beneficios económicos especiales: el bono permanente y el bono navideño, ambos otorgados por el Gobierno Nacional como reconocimiento al aporte de los adultos mayores al desarrollo del país.