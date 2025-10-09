AHORA: Vuelco de bus en Chepo deja fallecidos y más de 30 heridos

Durante la mañana de este jueves 9 de octubre, un bus con 38 pasajeros volcó en la entrada del sector de La Unión de Azuero, distrito de Chepo, dejando dos víctimas fatales y más de 30 heridos con traumas múltiples, según informes preliminares.

Las unidades de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional se encuentran en el lugar. Según los primeros reportes, el vehículo impactó contra un talud alrededor de las 10:00 a.m.

"En el sitio se ha establecido un área de concentración de víctimas para dar atención inmediata, el @SUME911 ha enviado paramédicos adicionales, para calificar a los pacientes más críticos y trasladarlos a los centros médicos de Chepo y la 24 de Diciembre, importante a los…

Los equipos de rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Caja de Seguro Social (CSS), Ministerio de Salud (MINSA) y el Sistema Único de Emergencias Hospitalarias (SUME) han atendido a los heridos, entre los cuales se encuentran personas con lesiones graves.

Los lesionados están siendo trasladados al Hospital de Chepo, así como a policlínicas y Minsa Capsis de la región. El Cuerpo de Bomberos también informó al Hospital Santo Tomás y al Complejo Hospitalario de la CSS, ante la posibilidad de que algunos pacientes sean llevados a estos centros.

"Estamos pidiendo paciencia a los conductores, estamos teniendo una situación de emergencia, y pedimos a la población que por favor den el espacio para el desplazamiento de los vehículos de rescate", Ángel Delgado, coronel del Cuerpo de Bomberos.

La vía hacia Tanara de Chepo permanece cerrada totalmente para permitir los trabajos de rescate y garantizar la seguridad en la zona.

Los vehículos están siendo desviados por el sector de Tierra Prometida, mientras el personal de tránsito verifica las condiciones de la vía para permitir el paso seguro de los conductores.

El Ministerio Público inició una investigación por el delito contra la vida e integridad personal, luego del trágico accidente.