PARLATINO impulsa diálogo regional por la gobernanza democrática

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño ( PARLATINO ) es sede del Seminario Internacional “Integridad y Control en Democracia: Encuentro Regional de Parlamentos y Entidades Fiscalizadoras Superiores”, un espacio de diálogo de alto nivel que reúne a parlamentarios y contralores de más de 12 países de la región con el objetivo de fortalecer la gobernanza democrática y promover la transparencia institucional.

Este segundo encuentro regional busca consolidar el control gubernamental como una herramienta esencial para recuperar la confianza ciudadana, combatir la corrupción y reforzar la rendición de cuentas en los Estados miembros. Asimismo, aborda el rol estratégico de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) y su articulación con los parlamentos nacionales, promoviendo una cooperación más efectiva en materia de fiscalización y ética pública.

Diálogo entre Parlamentarios y contralores de América Latina

Durante el acto inaugural, el presidente del PARLATINO, diputado Rolando González Patricio, destacó que el trabajo conjunto entre parlamentos y entidades fiscalizadoras es clave para avanzar hacia una región más transparente, donde la integridad pública sea el eje central del desarrollo democrático.

"El ejercicio ético de todos los actores involucrados es esencial para lograr una fiscalización que impacte positivamente en la vida de los ciudadanos", subrayó González Patricio.

En la ceremonia participaron también el diputado Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional de Panamá; Camilo Benítez Aldana, contralor general de Paraguay y presidente de OLACEFS; César Aguilar Surichaqui, contralor general del Perú y presidente de la Comisión de Prácticas de Evaluación (CPE) de OLACEFS; y Anel Flores De La Lastra, contralor general de Panamá.

PARLATINO busca fortalecer la gobernanza democrática

La agenda del seminario incluyó la conferencia magistral “Integridad y eficiencia en democracia: la visión del Perú para una nueva era del control gubernamental”, impartida por el contralor Aguilar Surichaqui, así como dos paneles temáticos sobre la sinergia entre las EFS y los parlamentos y el control gubernamental como pilar para fortalecer la democracia.

Por parte del PARLATINO participaron delegados de las Comisiones de Pueblos Indígenas y de Salud, quienes sesionan paralelamente en la sede regional. El secretario ejecutivo Elías A. Castillo G. acompañó los trabajos de este importante encuentro.