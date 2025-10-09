Panamá Oeste Nacionales -  9 de octubre de 2025 - 16:02

Hombre es aprehendido por lanzar amenazas en redes sociales

La Policía Nacional detuvo en La Chorrera a un hombre vinculado a videos con amenazas publicados en redes sociales desde junio de 2025.

Unsplash
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional junto a la Procuraduría General de la Nación (PGN) aprehendieron a un hombre presuntamente vinculado a la publicación de videos en una red social, en los que lanzaba amenazas y señalamientos contra distintas personas. La acción se desarrolló en el marco del operativo Escudo Digital.

La diligencia se llevó a cabo en una residencia ubicada en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, donde unidades policiales y personal del Ministerio Público ubicaron discos duros, computadoras portátiles y otros indicios que serán parte del proceso investigativo.

Hombre realizaba amenazas mediante videos en redes sociales

De acuerdo con las autoridades, se han identificado más de 30 videos en los que el hombre aparece usando gafas protectoras para cubrir su identidad. Según las investigaciones, el contenido comenzó a subirse a la red social desde junio de 2025, generando preocupación por su carácter amenazante.

El aprehendido será puesto a disposición de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que lo presentará ante un Juez de Garantías en las próximas horas para la legalización de la aprehensión y la imputación de cargos.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener la seguridad digital y de reforzar los operativos cibernéticos como parte del plan Escudo Digital, enfocado en prevenir delitos cometidos a través de redes sociales y plataformas en línea.

