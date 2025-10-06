Coclé Nacionales -  6 de octubre de 2025 - 12:50

Hombre de 39 años es asesinado a tiros en Aguadulce, provincia de Coclé

La comunidad se encuentra alarmada por la situación, ya que este es el segundo asesinato registrado en Aguadulce en menos de un mes.

Ana Canto
Por Ana Canto

En el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, un hombre de 39 años fue asesinado a tiros mientras se retiraba de un bar durante la madrugada, cuando sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en varias ocasiones.

Según testigos, uno de los agresores descendió de la moto para dispararle nuevamente después de que la víctima cayera al suelo tras los primeros impactos. Los responsables del crimen huyeron del lugar.

La víctima fue trasladada en un vehículo de la policía para recibir atención médica; sin embargo, lamentablemente murió en el camino al Hospital Rafael Esteves.

Horas después, la motocicleta utilizada en el ataque fue encontrada abandonada.

La comunidad se encuentra alarmada por la situación, ya que este es el segundo homicidio registrado en Aguadulce en menos de un mes y el noveno en la provincia de Coclé.

