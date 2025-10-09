Detalles de la primera audiencia de los estudiantes imputados por auxilios económicos del IFARHU

Este jueves se realizó una audiencia contra cinco estudiantes beneficiarios de auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), señalados por el delito de peculado, luego de que el Ministerio Público detectara presuntas irregularidades en las facturas presentadas.

Cuatro de los imputados comparecieron mediante videollamada, debido a que residen en la provincia de Bocas del Toro y en la comarca Ngäbe Buglé. El quinto estudiante, menor de 24 años, no pudo ser ubicado, ya que los contactos telefónicos proporcionados durante su solicitud no fueron efectivos.

Cada uno había solicitado un auxilio económico por B/. 25,000.00. Algunos recibieron la totalidad del monto, mientras que otros accedieron a sumas cercanas. No obstante, las carreras para las que aplicaron no superaban los B/.400.00 o B/.500.00 en costos, según detalló el Ministerio Público.

Duplicaciones en facturas de estudiantes con auxilios económicos

Durante la revisión de documentos presentada en 2023, se detectaron facturas deterioradas, tachadas con una "X" o incluso duplicadas. Estos hallazgos motivaron las imputaciones por peculado agravado.

Las autoridades también buscan a la unidad responsable de realizar los análisis comparativos entre los montos solicitados, desembolsados y los gastos reportados por los estudiantes.

Juez ordena medida cautelares a los estudiantes

Como medida cautelar, el Ministerio Público solicitó el reporte periódico, al considerar que los implicados aún cursan estudios universitarios y están próximos a culminarlos.

Además, el Ministerio Público informó que la investigación, con una duración de seis meses, también involucra a entidades académicas del país, que podrían estar vinculadas en este caso.