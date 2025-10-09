Chepo Nacionales -  9 de octubre de 2025 - 16:47

Accidente de autobús en Chepo deja cuatro muertos, incluidos dos menores

Según cifras preliminares, el autobús transportaba a 42 pasajeros, de los cuales 30 resultaron heridos y 10 se encuentran fuera de peligro.

Por Ana Canto

Durante la tarde de este jueves 9 de octubre se difundió información actualizada sobre el accidente de un autobús ocurrido esta mañana en la carretera Panamericana, a la altura de Unión de Azuero, en el distrito de Chepo, provincia de Panamá.

Lamentablemente, en el lugar fallecieron dos mujeres, mientras que en el Hospital Irma Lourdes de Tzanetatos murieron dos menores de edad, de 12 y 15 años, respectivamente.

La vía ya ha sido reabierta al tránsito vehicular, mientras continúan las investigaciones. De acuerdo con información preliminar, el bus perdió el control y terminó impactando contra un talud.

