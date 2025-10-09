Accidente de autobús en Chepo deja cuatro muertos, incluidos dos menores

Durante la tarde de este jueves 9 de octubre se difundió información actualizada sobre el accidente de un autobús ocurrido esta mañana en la carretera Panamericana, a la altura de Unión de Azuero, en el distrito de Chepo, provincia de Panamá.
Según cifras preliminares, el autobús transportaba a 42 pasajeros, de los cuales 30 resultaron heridos y 10 se encuentran fuera de peligro.
La vía ya ha sido reabierta al tránsito vehicular, mientras continúan las investigaciones. De acuerdo con información preliminar, el bus perdió el control y terminó impactando contra un talud.