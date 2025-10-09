Panamá felicita anuncio de primera fase de acuerdo de paz en Medio Oriente.

El Gobierno de Panamá expresó su más sincera felicitación y profunda esperanza por el anuncio, este 8 de octubre, de la primera fase del acuerdo alcanzado en el Medio Oriente, que representa un paso histórico hacia el cese de hostilidades y la construcción de una paz duradera.
Asimismo, Panamá reafirma su compromiso con la promoción de la paz, la estabilidad y los derechos humanos, y hace un llamado a la comunidad internacional a acompañar de manera constructiva este proceso, garantizando su éxito y continuidad en el tiempo, en beneficio de ambos pueblos, destacó la Cancillería.