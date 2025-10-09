Panamá felicita anuncio de primera fase de acuerdo de paz en Medio Oriente. MENAHEM KAHANA / AFP

Por Ana Canto El Gobierno de Panamá expresó su más sincera felicitación y profunda esperanza por el anuncio, este 8 de octubre, de la primera fase del acuerdo alcanzado en el Medio Oriente, que representa un paso histórico hacia el cese de hostilidades y la construcción de una paz duradera.

Panamá reconoció la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, y de los países mediadores: Qatar, Egipto y Turquía, cuyo compromiso y labor han sido decisivos para concretar este histórico acuerdo.

