Panamá Nacionales -  9 de octubre de 2025 - 17:58

Panamá felicita anuncio de primera fase de acuerdo de paz en Medio Oriente

El Gobierno de Panamá reconoció la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, y de los países mediadores: Qatar, Egipto y Turquía en el acuerdo.

MENAHEM KAHANA / AFP
Ana Canto
Por Ana Canto

El Gobierno de Panamá expresó su más sincera felicitación y profunda esperanza por el anuncio, este 8 de octubre, de la primera fase del acuerdo alcanzado en el Medio Oriente, que representa un paso histórico hacia el cese de hostilidades y la construcción de una paz duradera.

Panamá reconoció la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, y de los países mediadores: Qatar, Egipto y Turquía, cuyo compromiso y labor han sido decisivos para concretar este histórico acuerdo.

Asimismo, Panamá reafirma su compromiso con la promoción de la paz, la estabilidad y los derechos humanos, y hace un llamado a la comunidad internacional a acompañar de manera constructiva este proceso, garantizando su éxito y continuidad en el tiempo, en beneficio de ambos pueblos, destacó la Cancillería.

