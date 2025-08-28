Cancillería anuncia la reapertura de la sección consular de Panamá en Venezuela.

Cancillería informó que a partir del lunes 1 de septiembre, la sección consular de la República de Panamá en Venezuela reanudará sus servicios consulares y atención al público, de lunes a jueves, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
