Cancillería anuncia la reapertura de la sección consular de Panamá en Venezuela.

La Sección Consular de Panamá en Venezuela anunció que a partir del 1 de septiembre de 2025 reabrirá sus puertas y se reactivarán los servicios consulares.



El horario de atención será de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. pic.twitter.com/CldB0EcxTf