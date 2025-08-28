Subsidio de lentes en la CSS: ¿Quiénes son elegibles y cómo solicitarlo?

CSS: cómo obtener el subsidio de lentes (hasta B/.125)

La Caja de Seguro Social (CSS) mantiene el subsidio de lentes para jubilados y pensionados: reembolsa el 50% del costo, hasta un máximo de B/.125.00. Aplica para pensionados por vejez, invalidez y por riesgos profesionales (pensión total absoluta), según explica en su portal web. Según resalta la institución el beneficio puede ser utilizado cada 2 años, contados desde la última solicitud pagada por la entidad.

Contenido relacionado: Pago del MIDES a beneficiarios de 120 a los 65 y demás programas inicia el 1 de septiembre

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Quiénes pueden aplicar al subsidio de lentes en la CSS?

Jubilados y pensionados por vejez.

Pensionados por invalidez.

Pensionados por riesgos profesionales (pensión total absoluta).

image

Requisitos

Según la página web de la CSS los requisitos que deben presentar son:

Receta médica de optómetra u oftalmólogo (CSS o clínica privada) con sello, firma y código del médico.

de (CSS o clínica privada) del médico. Factura fiscal de los lentes ( original y copia ).

de los lentes ( ). Cédula de identidad personal (original y copia).

Paso a paso para solicitar el reembolso

image

Obtén tu receta en CSS o en clínica privada.

en CSS o en clínica privada. Compra tus lentes y conserva la factura fiscal .

y conserva la . Acércate a la agencia administrativa de la CSS (por ejemplo, Bugaba u otra según tu residencia).

de la CSS (por ejemplo, Bugaba u otra según tu residencia). Entrega los documentos (receta, factura y cédula).

(receta, factura y cédula). La CSS verifica y aprueba el trámite y realiza el reembolso hasta B/.125 (50% del costo).

Es importante mencionar que los asegurados deben guardar las copias legibles y verificar que la receta tenga sello, firma y código; una receta clara agiliza la gestión.