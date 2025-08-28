Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2025 - 09:04

Subsidio de lentes en la CSS: ¿Quiénes son elegibles y cómo solicitarlo?

La CSS reembolsa el 50% del costo de lentes a jubilados y pensionados, hasta B/.125. Requisitos, pasos y cada cuánto puedes solicitarlo.

CSS: cómo obtener el subsidio de lentes (hasta B/.125)

Noemí Ruíz
La Caja de Seguro Social (CSS) mantiene el subsidio de lentes para jubilados y pensionados: reembolsa el 50% del costo, hasta un máximo de B/.125.00. Aplica para pensionados por vejez, invalidez y por riesgos profesionales (pensión total absoluta), según explica en su portal web. Según resalta la institución el beneficio puede ser utilizado cada 2 años, contados desde la última solicitud pagada por la entidad.

¿Quiénes pueden aplicar al subsidio de lentes en la CSS?

  • Jubilados y pensionados por vejez.
  • Pensionados por invalidez.
  • Pensionados por riesgos profesionales (pensión total absoluta).
Requisitos

Según la página web de la CSS los requisitos que deben presentar son:

  • Receta médica de optómetra u oftalmólogo (CSS o clínica privada) con sello, firma y código del médico.
  • Factura fiscal de los lentes (original y copia).
  • Cédula de identidad personal (original y copia).

Paso a paso para solicitar el reembolso

  • Obtén tu receta en CSS o en clínica privada.
  • Compra tus lentes y conserva la factura fiscal.
  • Acércate a la agencia administrativa de la CSS (por ejemplo, Bugaba u otra según tu residencia).
  • Entrega los documentos (receta, factura y cédula).
  • La CSS verifica y aprueba el trámite y realiza el reembolso hasta B/.125 (50% del costo).

Es importante mencionar que los asegurados deben guardar las copias legibles y verificar que la receta tenga sello, firma y código; una receta clara agiliza la gestión.

