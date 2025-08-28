Subsidio de lentes en la CSS: ¿Quiénes son elegibles y cómo solicitarlo?

La Caja de Seguro Social (CSS) mantiene el subsidio de lentes para jubilados y pensionados: reembolsa el 50% del costo, hasta un máximo de B/.125.00. Aplica para pensionados por vejez, invalidez y por riesgos profesionales (pensión total absoluta), según explica en su portal web. Según resalta la institución el beneficio puede ser utilizado cada 2 años, contados desde la última solicitud pagada por la entidad.
¿Quiénes pueden aplicar al subsidio de lentes en la CSS?
- Jubilados y pensionados por vejez.
- Pensionados por invalidez.
- Pensionados por riesgos profesionales (pensión total absoluta).
Requisitos
Según la página web de la CSS los requisitos que deben presentar son:
- Receta médica de optómetra u oftalmólogo (CSS o clínica privada) con sello, firma y código del médico.
- Factura fiscal de los lentes (original y copia).
- Cédula de identidad personal (original y copia).
Paso a paso para solicitar el reembolso
- Obtén tu receta en CSS o en clínica privada.
- Compra tus lentes y conserva la factura fiscal.
- Acércate a la agencia administrativa de la CSS (por ejemplo, Bugaba u otra según tu residencia).
- Entrega los documentos (receta, factura y cédula).
- La CSS verifica y aprueba el trámite y realiza el reembolso hasta B/.125 (50% del costo).
Es importante mencionar que los asegurados deben guardar las copias legibles y verificar que la receta tenga sello, firma y código; una receta clara agiliza la gestión.