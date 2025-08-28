Más de $80,000 en efectivo sin declarar: Viajeros son atrapados en Panamá Pacífico

La Policía Nacional de Panamá aprehendió a tres personas procedentes de Cuba en el Aeropuerto Panamá Pacífico, tras no declarar más de 43 mil dólares en efectivo.

Viajeros de España y Cuba intentan ingresar miles de dólares al país

A cinco viajeros españoles que llegaron a Panamá procedentes de La Habana, Cuba, en dos vuelos distintos, se les detectó que llevaban un total de $80,031.00 sin declarar.@aduanaspanama informó que ninguno había realizado la Declaración Jurada Digital, y tras una inspección… pic.twitter.com/QhOdevs05D — Telemetro Reporta (@TReporta) August 28, 2025

En un segundo operativo, inspectores aduaneros detectaron a cinco viajeros de nacionalidad española, también procedentes de La Habana, intentando ingresar al país con $80,031 ocultos en su ropa interior, sin realizar la declaración correspondiente.

Durante las inspecciones realizadas con el Body Scan, se determinó que tres de los pasajeros eran familiares, quienes inicialmente negaron haber completado la Declaración Jurada Digital exigida para el ingreso de efectivo al país.

El dinero fue retenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que realizará las investigaciones correspondientes por presunta infracción a la normativa de control de capitales y aduanas.