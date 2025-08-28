Panamá Nacionales -  28 de agosto de 2025 - 10:05

Más de $80,000 en efectivo sin declarar: Viajeros son atrapados en Panamá Pacífico

Tres cubanos y cinco españoles fueron aprehendidos en el Aeropuerto Panamá Pacífico por transportar más de 123 mil dólares sin declarar.

Más de $80

Más de $80,000 en efectivo sin declarar

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional de Panamá aprehendió a tres personas procedentes de Cuba en el Aeropuerto Panamá Pacífico, tras no declarar más de 43 mil dólares en efectivo.

Viajeros de España y Cuba intentan ingresar miles de dólares al país

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1961078943173292197&partner=&hide_thread=false

En un segundo operativo, inspectores aduaneros detectaron a cinco viajeros de nacionalidad española, también procedentes de La Habana, intentando ingresar al país con $80,031 ocultos en su ropa interior, sin realizar la declaración correspondiente.

Durante las inspecciones realizadas con el Body Scan, se determinó que tres de los pasajeros eran familiares, quienes inicialmente negaron haber completado la Declaración Jurada Digital exigida para el ingreso de efectivo al país.

El dinero fue retenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que realizará las investigaciones correspondientes por presunta infracción a la normativa de control de capitales y aduanas.

En esta nota:
Seguir leyendo

IDAAN anuncia corte de agua en San Miguelito: este jueves 28 de agosto y durará más de 7 horas

Cancillería anuncia la reapertura de la sección consular de Panamá en Venezuela

Hospital Nicolás A. Solano implementa medidas tras denuncias de mala atención

Recomendadas

Más Noticias