Panamá Nacionales -  27 de agosto de 2025 - 07:15

Jubilados y pensionados: CSS confirma fecha del primer pago de septiembre por cheque y ACH

La Caja de Seguro Social (CSS) pagará a jubilados y pensionados durante la primera semana de septiembre de 2025, tanto por cheque como por ACH.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario de pagos de septiembre 2025 para jubilados y pensionados en Panamá. De acuerdo con la entidad, el primer desembolso del mes, correspondiente a la primera y segunda quincena, se realizará el viernes 5 de septiembre.

Los pagos se efectuarán el mismo día tanto por ACH como por cheque. En el caso de quienes cobran por cheque, deberán retirar su dinero en los centros habilitados por la CSS a nivel nacional.

La institución recordó a los beneficiarios que pueden consultar el calendario oficial de pagos 2025 a través de la página web de la CSS para verificar futuras fechas.

