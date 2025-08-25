CSS confirma maternidad de dos madres tras prueba de ADN.

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó la maternidad de dos mujeres con sus hijos, luego de que dieran a luz el 22 de agosto en la Ciudad de la Salud, y posterior a la aplicación de estrictos protocolos de verificación y pruebas de ADN.
La entidad explicó que en todas las salas de maternidad de la CSS a nivel nacional se implementa un riguroso proceso de doble identificación de los recién nacidos, que consiste en colocarles marquillas en brazos y piernas con los datos de su madre. Este procedimiento se mantiene desde el nacimiento del bebé hasta su entrega a la madre.
La investigación se inició luego de que, durante el fin de semana, familiares de una de las madres denunciaron un presunto intercambio de recién nacidos horas después del nacimiento de los menores.
