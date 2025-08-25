CSS confirma maternidad de dos madres tras prueba de ADN. CSS / Neón Batista

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó la maternidad de dos mujeres con sus hijos, luego de que dieran a luz el 22 de agosto en la Ciudad de la Salud, y posterior a la aplicación de estrictos protocolos de verificación y pruebas de ADN.

La entidad explicó que en todas las salas de maternidad de la CSS a nivel nacional se implementa un riguroso proceso de doble identificación de los recién nacidos, que consiste en colocarles marquillas en brazos y piernas con los datos de su madre. Este procedimiento se mantiene desde el nacimiento del bebé hasta su entrega a la madre.

